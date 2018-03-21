Ankara'daki zirvede baklava rekoru kırılacak

Türk gastronomisinin dünyadaki bilinirliği artırmak ve daha iyi yerlere gelmesini sağlamak amacıyla Gastronomi Zirvesi’nin ilki düzenlenecek. 22-25 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleşecek Travel Expo Ankara 2018 Turizm Fuarı ile eş zamanlı olarak gerçekleşecek Zirve kapsamında, baklava pişirme Guinness Dünya Rekoru denemesi yapılacak.

ATO Congresium Konferans ve Sergi Alanı’nda düzenlenecek Zirve hakkında bilgi veren Gastronomi Zirvesi Başkanı, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Turizm Akademisyenleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna, zirvenin uluslararası boyuta gelmesi için çalışacaklarını söyledi. İşte Prof. Dr. Tuna'nın zirveyle ilgili açıklamalarından bazı satır başları:

"Türkiye’nin stratejik önceliklerinden bir tanesi gastronomi konusu. Türkiye’nin mutfak kültürü geniş ve aynı zamanda çok güçlü. Ancak uluslararası platformlarda yeterli ilgiyi görmüyor ve yeterince bilinmiyor. Özellikle son yıllarda Türk gastronomisi konusunda çalışmalar yapılıyor. Gastronomi, hem 3’üncü Turizm Şurası’nda hem de beş yıllık kalkınma planında ele alınan önemli konuların başında geliyor. Dolayısıyla ülkenin gastronomi değerlerini ön plana çıkaracak bir takım girişimlerde bulunmak durumundayız. Bu düşünceden hareketle ‘bizler neler yapabiliriz’ diye düşündük. Gastronominin farkındalığını, gastronomiye olan ilgiyi artırmak ve geneli itibariyle gastronomi değerlerini daha iyi sunmak için bir çalışma yapmaya karar verdik. Aynı zamanda Türk gastronomisini dünya pazarlarında daha iyi noktalar getirmek istiyoruz. Tüm amaçlar doğrultusunda Gastronomi Zirvesi’ni yapmaya karar verdik.

NEDEN ANKARA?

Ülkemizin başkenti olan Ankara, özellikle turizm konusunda çok iyi noktalara gelmesi gereken bir kent. Avrupa’ya bakıldığında başkentlerin tamamı turistlik açıdan çok güçlü ülkeler. Ama Ankara turizm konusunda istenilen noktaya bu zamana kadar bir türlü gelemedi. Ankara için hazırlanan plan çevresinde Ankara’da turizm konusunda önemli adımlar atıldı. Bu konuda Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ Belediyesi ve Beypazarı Belediyesi’nin ciddi çalışmaları oldu. Gazi Üniversitesi olarak turizm anlamında tüm bu çabalara katkı sağladık. Planlar hazırlandı, bunların eylem planları oluşturuldu ve takibi yapıldı. Alt yapı, üst yapı tanıtımı yani turizmin tüm bileşenleri konusunda ciddi çalışmalar yapıldı. Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca Bey’in turizm konusuna ilgisinin olduğunu da fırsat bilerek Travel Expo Ankara 2018 Turizm Fuarı’yla eş zamanlı olarak Gastronomi Zirvesi’ni de Ankara’da yapma karar aldık.

GÜÇLÜ BİR ORGANİZASYON

Organizasyonu, Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER), Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) ve Gazi Üniversitesi işbirliği ile başlattık. Daha sonra bu organizasyonu Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca Bey’e sunduk. Ankara’nın turizmde bilinirliğine katkı sağlaması bağlamda Sayın Vali Ercan Topaca Bey, önerimizi kabul etti ve bu zamana kadar büyük destek sağladı. Ankara Valiliğine ek olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi de organizasyonun içerisinde yer aldılar ve önemli katkılar sağladılar. Böylelikle güçlü bir organizasyonla ilgili hazırlıklarımız son aşamasına gelmiş oldu.

210 KİLONUN ÜZERİNDE BAKLAVA

Dünya genelinde Türkiye’nin konuşulan gastronomi değerinden biri kebap diğeri ise baklavadır. Baklava Türk tatlısı olarak bilinir. Ama Yunanlılar ve bazı Ortadoğu ülkeleri baklavayı sahiplenecek çalışmalar yapıyor. Biz de özellikle tüm dünyada Türk gastronomisinin çok değerli olduğunu ve baklavanın Türk tatlısı olduğuna vurgu yapmak için baklava pişirme Guinness Dünya Rekoru denemesi yapmaya kararı aldık. Guinness’in baklava dünya rekoru için belirlediği alt limit 210 kilogram. Biz bu ağırlığın oldukça fazla üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Tek seferde pişirmek için 7 metreye 2,5 metre dev bir tepsi ve özel fırın tasarladık. Şunu belirtmek isterim bu proje 1 yıllık AR-GE çalışmasının sonucudur. Kristal Endüstriyel Grubu, Mado Dondurmaları ve TAŞPAKON çabaları ve katkılarıyla fırın ve tepsiyi ürettik. Guinness çok katı kurallara sahip bir sistem. 210 kilo üzerinde bir tatlıyı tek tepside, tek seferde pişirerek dünya rekoru kırmak ve Türkiye’yi Guinness Dünya Rekorları Kitabına sokmak istiyoruz. Aynı zamanda tüm dünyaya baklavanın bir Türk tatlısı olduğunun vurgusunu yaparak, Türk gastronomisinin imajını daha yukarılara taşımak istiyoruz.

7 BÖLGEDEN 14 LEZZET

Türk mutfak kültürü çok geniş ve aynı zamanda çok güçlü. Gastronomi Zirvesi kapsamında Türkiye’nin 7 bölgesinin mutfağından 2’şer lezzeti seçtik. Bu tatlı olabilir, tuzlu olabilir, çorba olabilir. Şeflerimiz 7 bölgenin 14 lezzetini hazırlayarak, Travel Expo Ankara 2018 Fuarı kapsamında gelen misafirlere ücretsiz ikram edecek. Gelen konuklara ne kadar lezzetli yiyeceklerimiz olduğunu hatırlatmak istiyoruz.

ŞEFLERDEN LEZZETLİ SUNUMLAR

Tabi, Travel Expo Ankara 2018 Turizm Fuarı’yla eş zamanlı gerçekleşecek zirve kapsamında birçok renkli etkinliğe de imza atacağız. Pasta hamurundan oluşacak bir sergi yapacağız. Pastacılarımız, çeşitli temalarla pasta hamurunu heykellere dönüştürecekler. Bunun dışında sebze oymacılığı ile ilgili bir atölye çalışması olacak. TAŞPAKON şefleri, karpuz, kabak gibi sebzelerden güzel sanat eserleri ortaya çıkaracak, aynı zamanda Türkiye’nin 81 ilinden gelen şeflere bunun inceliklerini anlatacak. Zirve kapsamında, daha birçok ilginç ve eğlenceli etkinlik yer alacak. Tüm vatandaşlarımızı bu etkinliğe davet ediyoruz."