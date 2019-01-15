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Ankara'daki zincirleme kaza Rus voleybolcular şokta

Ankara'daki zincirleme kaza Rus voleybolcular şokta

Ankara'da, Rusya'nın Zenit Kazan voleybol takımını taşıyan otobüs ile üç otomobil ve bir polis aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı. Yaralılardan biri sevk edildiği hastanenin acil servis girişinde ambulanstan inerek kaçtı

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Eklenme Tarihi: 15-01-2019 07:07 - Güncelleme: 15-01-2019 07:07

Konya yolu Mevlana Bulvarı'ndan Gölbaşı istikametine seyreden Mert Karagöz'ün kullandığı 06 NHR 06 plakalı otomobil, Çukurambar mevkisinde aynı yöne giden Muhammet Gökmen idaresindeki 06 GF 363 plakalı araca çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi erkekler kategorisinde Halkbank ile yapacağı maç için Ankara'ya gelen Zenit Kazan voleybol takımını taşıyan Mustafa Gökoğlu'nun kullandığı 06 ZDZ 98 plakalı otobüs ile kafileye eskortluk yapan 06 A 5733 plakalı polis aracı ve Abdurrahman Erdem yönetimindeki 34 LD 7867 plakalı bir otomobile çarparak devrildi.

Kazada, devrilen otomobilin sürücüsü Mert Karagöz ile aynı araçta bulunan Nur Bala Göksu Ofluoğlu yaralandı.

Yaralı sürücü ambulanstan inerek kaçtı
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mert Karagöz, hastanenin acil servis girişinde ambulanstan inerek kaçtı.

Alkollü olduğu öğrenilen Karagöz, bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak 10 Nisan Polis Merkezine götürüldü. Karagöz, işlemlerinin ardından tedavisi için tekrar hastaneye sevk edildi.

Sporcular kalacakları otele yaya olarak gitti
Kaza sonrası Rusya'nın Zenit Kazan voleybol takımını taşıyan otobüste küçük çapta hasar meydana geldi. Sporcular ise kazayı yara almadan atlattı.

Olayın şokuyla bir süre şaşkınlık yaşayan voleybolcular otobüsten inip kalacakları otele yaya olarak gitti. Voleybol takımının geceyi geçireceği otelin kazanın meydana geldiği yere yaklaşık 500 metre mesafede olduğu bildirildi.

Zenit Kazan voleybol takımının 2019 CEV Şampiyonlar Ligi erkekler kategorisinde 16 Ocak Çarşamba günü saat 17.30'da Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda Halkbank ile mücadele edeceği öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle Konya yolu Mevlana Bulvarı'nın Gölbaşı yönü üç şerit olarak yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kaldı. Bu sürede ulaşım polis ekipleri tarafından iki şeritten kontrollü sağlandı.

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Kaynak : AA

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