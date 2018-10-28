Ankara'daki vahşetin sırrı çözüldü! 17 yaşıdaki çocuk 15 yaşındaki çocuğun...

Altındağ'da sabah saatlerinde ormanlık arazide kafası parçalanmış çocuk cesedi olduğunu görenler, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemede çocuğun üzerinde Cumali Elselim (15) adına düzenlenmiş kimlik belgesi bulundu.

ORMANLIK ALANDA BULUŞTUK SONRA... Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Elselim ile en son irtibata geçen kişi olduğu belirlenen İ.G'ye (17) ulaştı. Gözaltına alınan İ.G, maktulü akşam saatlerinde alarak arkadaşı H.Y. (17) ile olay yerinde buluşturduğunu anlattı. Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.Y'nin taşla kafasına vurduğu Elselim'i öldürdüğünü öne süren İ.G, olay yerinden korkarak kaçtığını savundu.

Daha sonra H.Y'nin kendisini olay yerine çağırdığını ve araba çalacağını söylediğini iddia eden İ.G, kendisiyle gelmesini isteyen H.Y'nin talebini reddettiğini söyledi.

BEKÇİLER, OTOMOBİL HIRSIZLIĞINDAN YAKALAMIŞ... İfade doğrultusunda araştırmayı derinleştiren Cinayet Büro ekipleri, H.Y'nin Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçilerince çaldığı arabayla yakalandığını ve Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildiğini belirledi. Ekiplerin, Çocuk Şube ile irtibata geçtiği, gözaltındaki iki şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.