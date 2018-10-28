  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Ankara'daki vahşetin sırrı çözüldü! 17 yaşıdaki çocuk 15 yaşındaki çocuğun...

Ankara'daki vahşetin sırrı çözüldü! 17 yaşıdaki çocuk 15 yaşındaki çocuğun...

ANKARA'da 15 yaşındaki Suriyeli çocuğun ormanlık alanda başının taşla ezilerek öldürülmesiyle ilgili katil zanlısı olan 17 yaşındaki başka bir çocuk yakalandı. Çocuğun yakalanma şekli de çok ilginç...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 28-10-2018 16:06 - Güncelleme: 28-10-2018 16:06

Altındağ'da sabah saatlerinde ormanlık arazide kafası parçalanmış çocuk cesedi olduğunu görenler, polise ve  sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemede çocuğun üzerinde Cumali Elselim (15) adına düzenlenmiş kimlik belgesi bulundu.

ORMANLIK ALANDA BULUŞTUK SONRA... Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Elselim ile en son irtibata geçen kişi olduğu belirlenen İ.G'ye (17) ulaştı. Gözaltına alınan İ.G, maktulü akşam saatlerinde alarak arkadaşı H.Y.  (17) ile olay yerinde buluşturduğunu anlattı. Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.Y'nin taşla kafasına vurduğu Elselim'i öldürdüğünü öne süren İ.G, olay yerinden korkarak kaçtığını savundu.

Daha sonra H.Y'nin kendisini olay yerine çağırdığını ve araba  çalacağını söylediğini iddia eden İ.G, kendisiyle gelmesini isteyen H.Y'nin  talebini reddettiğini söyledi.

BEKÇİLER, OTOMOBİL HIRSIZLIĞINDAN YAKALAMIŞ... İfade doğrultusunda araştırmayı derinleştiren Cinayet Büro ekipleri,  H.Y'nin Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçilerince çaldığı arabayla yakalandığını ve Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildiğini belirledi. Ekiplerin, Çocuk Şube ile irtibata geçtiği, gözaltındaki iki şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Ankara'daki vahşetin sırrı çözüldü! 17 yaşıdaki çocuk 15 yaşındaki çocuğun... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro