Ankara'daki saldırının detayları ortaya çıktı!

Ankara Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'nda gerçekleştirilen ve 4 kişinin yaralandığı patlamada, fabrikasyon tipi askeri patlayıcı kullanıldığı tespit edildi. AA'nın haberine göre patlamanın terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye yapılanması YPG bünyesinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarınca gerçekleştirildiği kesinleşti.

Edinilen bilgiye göre, 1 Şubat Perşembe akşamı saat 20.05'te Çukurambar'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'ndaki patlamanın ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucunda saldırıya ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Patlamanın terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye yapılanması YPG bünyesinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarınca gerçekleştirildiği kesinleşti. Eylemde kullanılan patlayıcı maddenin geçen yıl Kasım ayında Suriye'den Şanlıurfa'ya, oradan da Aksaray'a getirilerek saklandığı, olaydan 1 gün önce Ankara'ya getirildiği belirlendi. Olay yerinden toplanan delillerin incelenmesi sonucunda patlamaya neden olan maddenin fabrikasyon tipi askeri patlayıcı olduğu tespit edildi.

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR ETTİ: Olay sonrası toplanan güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonrasında 06 plakalı bir araçla Ankara'dan ayrılan patlamanın faili Ersen Ertogan, Adana'nın Pozantı ilçesinde araç değiştirdi ve olaydan yaklaşık 7.5 saat sonra saat 03.40 sıralarında Osmaniye'de yakalanmadan kısa bir süre önce kimyasal bir madde içerek intihara teşebbüs etti. Ertogan, ölü ele geçirildi. Ertogan'ın kullandığı maddeye yönelik analiz çalışmaları ise sürüyor.