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Ankara'daki patlamada bomba izi bulundu!

Ankara'daki patlamada bomba izi bulundu!

Ankara Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamada, Ankara Çukurambar'daki vergi dairesinin alt katındaki patlamada bomba düzeneği kullanıldığı yönünde bulgular olduğu belirtildi. Olayla ilgili olarak toplam 10 kişi gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 02-02-2018 19:12 - Güncelleme: 03-02-2018 00:08

ANKARA'da Çukurambar semtindeki Vergi Dairesi Başkanlığı'nın kazan dairesinde önceki gün meydana gelen patlamayla ilgili olarak Ankara Valiliği açıklama yaptı. Valilik, patlamanın bomba düzeneği ile yapıldığı yönünde bulguların elde edildiğini aktardı. Sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonlarda bir terörist ölü ele geçirilirken olayla ilgili olarak toplam 10 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da Çukurambar semtindeki Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nın kazan dairesinde patlama meydana gelmişti. Panik yaratan patlama şehrin büyük bir kesiminden de duyulurken, Ankara Valiliği'nden olayla ilgili açıklama geldi.

Açıklamada patlamanın bomba düzeneği ile yapıldığı yönünde bulguların elde edildiği ve olayla ilgili 8 şüphelinin de gözaltına alındığı ifade edildi.Valiliğin açıklaması şöyle:

YAKALANDILAR

“Patlamayla ilgili olarak yapılan incelemede, söz konusu patlamanın, bomba düzeneği kullanılarak gerçekleştirildiği yönünde bulgular elde edilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün ilgili birimlerinin ortak çalışmasıyla, bölgedeki KGYS, PTS ve güvenlik kameraları görüntüleri incelenerek şüpheli erkek bir şahsın beraberinde getirdiği ve bomba düzeneği yüklü olduğu değerlendirilen bir çantayı, Vergi Dairesinin girişine koyduğu ve bomba düzeneğini hazırladığı tespit edilmiştir.

Yapılan bu çalışmalar kapsamında, 02/02/2018 günü, sabaha karşı 04.00 sularında, şüpheli şahıs ile birlikte kendisine yardım eden ve aynı araçta bulunan 2 kişi Osmaniye ilinde, diğer 2 kişinin içinde bulunduğu araç ise Adana ilinde yakalanmıştır.

GÖZALTINA ALINDILAR

Daha sonra bu kişilerle irtibatlı olan, Şırnak ilinden 2 ve Mardin ilinden 2 kişi olmak üzere toplam 8 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Sahte kimlik taşıyan ve yakalama sırasında ölü olarak ele geçirilen 1991 Mardin Mazıdağı doğumlu Ersen Ertogan’ın, PYD’nin kontrolünde bulunan Suriye kırsalında YPS içinde eğitim aldığı ve yasa dışı yollardan ülkemize girdiği değerlendirilmektedir.”

Valiliğin açıklamasından kısa süre sonra emniyet güçleri Mersin'de de patlamayla ilgili olarak 2 kişiyi daha gözaltına aldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 03 Şubat 2018 00:26 İhmali olanlar en agir cezalarla cezalandirilmali mallarina el konulmali hatta vatandasliktan cikarilmalilar baska turlu terorle bas edilmez

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