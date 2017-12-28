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Ankara'daki "himmet" davasında bir tutuklama

Ankara'daki "himmet" davasında bir tutuklama

Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın, Sincan'daki himmet davasının da sanığı olduğu belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 28-12-2017 21:24 - Güncelleme: 28-12-2017 21:24

ANKARA'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Pevril Geçer, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı şüpheliyi "FETÖ üyeliği" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliği, Geçer'in tutuklanmasına karar verdi.

SİNCAN'DAKİ HİMMET DAVASININ DA SANIĞI

Geçer, Sincan'da kurdukları dernek aracılığıyla, "Sincan'a yakışır, tarihi özellikleri olan, Kocatepe Camisi gibi bir cami" yaptıracaklarını beyan ederek, vatandaşlardan topladıkları yardım ve bağışları kendilerine yakın gördükleri kurum, vakıf, kişi ve kuruluşlara bağış adı altında usulsüz şekilde aktardıkları gerekçesiyle hakkında dava açılan 18 kişi arasında yer alıyordu.

Sincan'da kurulan Kültür Derneğimizi Yaşatma ve Eğitime Hizmet Derneği yöneticisi olan Geçer, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan tutuklanmış ve 6 Kasım 2015'te adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

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