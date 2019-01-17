Ankara'daki faciayla ilgili bakan Selçuk harekete geçti

ANKARA'daki mobilya sitesinde çıkan yangında 5 işçi hayatını kaybetmişti. Faciayla ilgili Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk harekete geçti ve olayın aydınlatılması için müfettiş görevlendirdi.
Selçuk 'Olayda ihmal varsa gerekli yaptırımlar uygulanacak' dedi.
Ankara'da yangın dehşeti: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
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