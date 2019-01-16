Ankara'da yangın dehşeti: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, mobilyacılar sitesindeki 4 katlı fabrikada yangın çıktı. Olay gerine gelerek incelemelerde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, çıkan yangında Suriye uyruklu 5 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yangın, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesinde bulunan mobilyacılar sitesindeki 4 katlı fabrikada meydana geldi. Koltuk üretildiği belirtilen fabrikada, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekipler, ilk belirlemelere göre binada mahsur kalan 5 kişiyi pencereleri kırıp, merdivenle kurtardı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Ankara Mobilyacılar Sitesinde yangın: 5 işçi hayatını kaybetti

5 SURİYELİ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, olay yerine gelerek incelemede bulundu, basın mensuplarına açıklama yaptı. Ersoy, yangında 5 Suriye uyruklu işçinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Yangının binanın bodrum katında başladığını belirten Ersoy, "Koltuk imalatı yapılan bir yer. Saat 18.00 sıralarında başlıyor yangın. O sırada 5 Suriyeli alt katta dumandan etkilenmemek için yukarıya kaçmış. Yangın da yukarıya ulaştığında 5'ini de kaybettik maalesef. 3'ünün kimliğini tespit ettik, diğerlerinin tespit çalışması sürüyor. Yangın şu anda kontrol altında" dedi.