Ankara'da trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı

ANKARA’nın Nallıhan ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam 18.00 sularında Nallıhan Ankara karayolunun 25. kilometresi Atça Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Nallıhan'dan Beypazarı'na gitmekte olan Özkan Sert yönetimindeki 14 AS 953 plakalı otomobil, Atça Mahallesi yol ayrımına geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda taklalar atarak tarlaya uçtu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri otomobilde bulunan üç kişiden Özkan Sert ve Zekeriya Demir’in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti, yaralı Selahattin Tekin’i ise ilk müdahalesini yaparak ambulansla Nallıhan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.