Ankara'da soba zehirlenmesi! Yaşlı çift uykuda can verdi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Yakuphasan Mahallesi'nde, Dursun Köksal, birlikte yaşadığı babası İbrahim (83) ve annesi Sırma Köksal'ın (75) uyanmamalarından şüphelenerek odalarına gitti. Bir süre seslendiği anne ve babasından cevap alamayan Köksal, odaya girmek istedi ancak kapıyı açamadı. Bunun üzerine Köksal, evin dışından anne ve babasının kaldığı odanın penceresine iskele dayayıp içeri girdi.

