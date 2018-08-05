Ankara'da silahlar konuştu: 1 ölü 5 yaralı

Ankara'nın Haymana ilçesinde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler sonucunda 17 kişi gözaltına alındı.

Olay, Ankara’nın Haymana ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, önceki gün Durutlar Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında kavga çıktı. Kavga bir anda alevlenince, ismi belirlenemeyen bazı şahıslar havaya ateş açmaya başladı. Çevredeki esnafın olaya dahil olmasıyla kavga sakinleştirildi ve 2 grup olaysız şekilde dağıldı.

KAVGA YENİDEN ALEVLENDİ

Bugün tekrar aynı alanda karşılaşan 2 grup tekrar tartışmaya başladı. Kavga tekrar alevlenince, ismi belirlenemeyen bazı şahıslar tekrardan silahlarını çıkartarak ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu Ahmet Kılınç (50), E.K., H.K., H.K., İ.K. ve S.Ö. yaralandı.

BAŞINDAN VE GÖĞSÜNDEN VURULDU

Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, kafasından ve göğsünden yaralanan Ahmet Kılınç’ın öldüğünü tespit ederken, diğer yaralıları tedavileri yapılmak üzere Haymana Devlet Hastanesine kaldırdı. Jandarma ekipleri ise olay yerine güvenlik şeridi çekerek durumu, Olay Yeri İnceleme birimine bildirdi.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler olayla ilgili tüm delilleri titizlikle toplarken, Ahmet Kılınç’ın cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından Haymana Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastane önüne akın eden aile yakınları burada sinir krizi geçirdi. Ayrıca, jandarma ekiplerinin yaptıkları inceleme sonucunda 17 kişiyi gözaltına aldıkları öğrenildi.