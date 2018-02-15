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Ankara'da sıcak saatler: HDP binasına ateş açıldı!

Ankara'da sıcak saatler: HDP binasına ateş açıldı!

ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde alkollü oldukları öne sürülen iki kişi, pompalı tüfekle Halkların Demokratik Partisi (HDP) ilçe binasına ateş açtı. Saldırıda yaralanan olmazken, iki saldırgan olay yerinde polis tarafından yakalandı.

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Eklenme Tarihi: 14-02-2018 23:03 - Güncelleme: 15-02-2018 00:52

ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesi Ankara Caddesi üzerinde yaşanan olayda Cadde üzerindeki bir binanın ikinci katında bulunan HDP ilçe binası önüne gelen ve alkollü oldukları belirtilen Y.E. ile Ü.Z. iddiaya göre pompalı tüfekle ateş açtı. Silah sesleri çevrede endişe yaratırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda içeride kimsenin bulunmadığı parti binasında yaralanan olmazken, saçmaların binanın duvarına isabet ettiği öğrenildi. Saldırının ardından kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Y.E. ile Ü.Z.'yi pompalı tüfekle yakaladı.

İki saldırgan gözaltına alınırken, polis, HDP binası önünde güvenlik önlemlerini arttırdı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 15 Şubat 2018 03:13 Bu kafası güzel olanlar ne hikmetse akp veya mhp yada chp yada diyer partilere saldırmıyor bir tek hdp saldırıyor bu nasıl bir kafa

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