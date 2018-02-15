Ankara'da sıcak saatler: HDP binasına ateş açıldı!

ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesi Ankara Caddesi üzerinde yaşanan olayda Cadde üzerindeki bir binanın ikinci katında bulunan HDP ilçe binası önüne gelen ve alkollü oldukları belirtilen Y.E. ile Ü.Z. iddiaya göre pompalı tüfekle ateş açtı. Silah sesleri çevrede endişe yaratırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Saldırıda içeride kimsenin bulunmadığı parti binasında yaralanan olmazken, saçmaların binanın duvarına isabet ettiği öğrenildi. Saldırının ardından kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Y.E. ile Ü.Z.'yi pompalı tüfekle yakaladı.
İki saldırgan gözaltına alınırken, polis, HDP binası önünde güvenlik önlemlerini arttırdı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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