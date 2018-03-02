Ankara'da servisçilerin eylemine polis müdahalesi!

ANKARA Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kurulu'nun aldığı, 500 adet 'C' plaka satışını protesto eden servis işletmecileri, yol kapatma eylem yaptı. Hastanelerin bulunduğu güzergahtaki eylem nedeniyle, bazı vatandaşlar mağduriyet yaşadı.

Ankara'da servisçilerin eylemine polis müdahalesi!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Alt Komisyonu, Ankara'da yeni 500 adet C plaka satışı yapılması kararı aldı. Bu karara tepki göstermek için servis araçları ile belediye önünde eylem yapan gruba polis biber gazı ile müdahale etti, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

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Ankara'da servisçilerin eylemine polis müdahalesi!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte bulunan 7 bin 200 adet C plakalı servis aracına 500 plaka daha eklenmesi için karar aldı. Mevcut servis araçlarıyla taşımacılık yapan sürücüler, yeni plaka satışına tepki göstermek için Ankara Büyükşehir Belediyesi önündeki Hipodrom Caddesi üzerinde korna çalarak trafiği yavaşlatma eylemi yaptı.

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Ankara'da servisçilerin eylemine polis müdahalesi!

Türk bayrakları ile eyleme katılan yaklaşık bin servis aracı, zaman zaman cadde üzerindeki trafiği durdurdu. Bunun üzerine trafik polisleri caddeyi trafiğe kapatarak, servis araçlarının bu alana girmesine izin vermedi. Belediye önünde kalan servis araçlarına ise çevik kuvvet ekipleri tarafından biber gazı ile müdahale edildi.

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Ankara'da servisçilerin eylemine polis müdahalesi!

ODA BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI: Ankara'da yeni C plakaya ihtiyaç bulunmadığını savunan Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Halil İbrahim Seyfi ile birlikte 3 kişi de gözaltına alındı. Ankara trafiğinin mevcuttaki C plakaları kaldırmadığını belirten servis şoförleri, zaten para kazanamadıklarını ifade ederek sonuna kadar haklarını arayacaklarını söylediler.

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