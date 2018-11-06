SON DAKİKA

Ankara'da PKK'nın haraç çetesine operasyon!

ANKARA'da terör örgütü PKK/KCK adına eğlence yerlerinin işletmecileri, taksi şoförleri ve esnaftan silah zoruyla haraç toplayan suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Suç örgütünün lider kadrosuna yönelik operasyonda, Keçiören'in Bağlum bölgesindeki bir eve giren özel harekat polisleri Kasım B. ile beraberindeki iki kişiyi yakaladı.

ELEBAŞISI KASIM B.... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, elebaşı Kasım B. olan suç örgütünün, Altındağ'ın Ulus bölgesinde terör örgütü PKK/KCK adına silah zoruyla haraç topladığı tespit edildi. 

35 ADRESİ 300 POLİSLE BASKIN... Suç örgütüne üye olan veya birlikte hareket eden 25 şüphelinin yakalanması için harekete geçen polis ekipleri Altındağ, Çankaya ve Keçiören'de 35 adrese şafak vakti baskın düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 60 ekipten oluşan 300 polis eş zamanlı olarak şüphelilerin ev ve iş yerlerine girdi.

ÖRGÜTÜN ELEBAŞI BAĞLUM'DA YAKALANDI... Suç örgütünün lider kadrosuna yönelik operasyonda, Keçiören'in Bağlum bölgesindeki bir eve giren özel harekat polisleri Kasım B. ile beraberindeki iki kişiyi yakaladı. Altındağ ve Çankaya'daki adreslere düzenlenen operasyonlarda da nitelikli yağma ve farklı suçlara karışan 12 kişi daha gözaltına alındı. Ayrıca, Ulus Rüzgarlı'da bir iş yerinde silah ele geçirildi. 

PKK/KCK İMZALI HARAÇ NOTLARI ELE GEÇİRİLDİ... Suç örgütüne mensup çok sayıda kişinin Kasım B'nin kalabalık aile üyelerinden oluştuğu, eğlence yerlerinin işletmecileri, taksi şoförleri ve esnafı cebir, baskı ve tehditle sindirerek silah zoruyla haraç aldığı belirlendi.  Zanlıların, tehdit ettikleri kişilere terör örgütü PKK/KCK imzalı haraç notları gönderdiği tespitinde de bulunuldu. Gözaltına alınan 15 kişi işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

  • Güncel 06 Kasım 2018 10:53
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Ankara'da PKK'nın haraç çetesine operasyon! videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro