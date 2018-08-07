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Ankara’da Özel Akıllı Okullar operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara’da Özel Akıllı Okullar operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Özel Akıllı Okulların yöneticileri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen bazı öğretmenleri hakkında toplam 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 10:21 - Güncelleme: 07-08-2018 10:21

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara'nın bir çok ilçesinde faaliyet yürüten Özel Akıllı Okullar ile ilgili Sulh Ceza Mahkemesinden şirketlerin ve bağlı özel akıllı okulların devir ve temlikinin yasaklanması, hak tesisini önlemek amacıyla tasarruf yetkisinin kısıtlanması amacıyla karar alındığını açıkladı.

Başsavcılık, okul yöneticileri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen öğretmenlerin de arasında bulunduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 07 Ağustos 2018 10:27 AKP 24 Haziran'daki oy kaybına ilişkin öyle bir neden ileri sürdü ki akıllar durdu!....... 1 milyon civarındaki geçersiz oy!....Yanlış eğitim uygulamaları !

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