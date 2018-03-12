Ankara'da otopark ücretleriyle ilgili flaş karar!

ANKARA’da Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı tüm otoparkların tam gün ücretinin 1 TL olmasına ilişkin karar Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin onay verdiği teklif İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ise reddedildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı tüm otoparkların ilk 1 saatinin ücretsiz, tam gün ücretinin ise 1 TL olmasına ilişkin karar bugünkü Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın başkanlığında toplanan Meclis, otoparklara ilişkin Başkanlık Yazısı’nı da görüştü. Oy birliğiyle geçen Başkanlık Yazısı’nda belediyeye bağlı tüm yol boyu, açık-kapalı ve çok katlı otoparklarda ilk 1 saatin ücretsiz, tam gün ücretinin ise 1 TL olması kararlaştırıldı.

Kararın vatandaşları otopark kullanımına teşvik etmek ve trafiği rahatlatmak için alındığı kaydedildi.

İSTANBUL'DA REDDEDİLDİ

CHP Grubu’nun, Ankara’da olduğu gibi İstanbul’da İspark otoparklarının 1 saate kadar ücretsiz, 24 saatin ise 1 lira olmasına ilişkin teklif, Ak Partili meclis üyelerinin oy çokluğuyla reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu ayki oturumlarının ilk gününde, CHP’li Meclis üyeleri Nadir Ataman, Doruk Bulut, Hüseyin Sağ, Tankut Gündoğar, Seyit Ali Aydoğmuş tarafından İspark ile ilgili hazırladığı önergenin oylanmak üzere gündeme alınması istendi. Nadir Ataman tarafından okunan önergede Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz günlerde Anpark’a bağlı tüm otoparklarda ilk 1 saatlik otopark bedelini ise ücretsiz 24 saatlik araç park ücretlerini 1 TL yaptığı hatırlatıldı. Ataman, “Aynı partinin iki büyükşehir belediye başkanının farklı uygulama yapması düşünülemez. Teklifimiz, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı belediye ve belediye şirketlerine ait bütün otoparkların 1 saate kadar ücretsiz, 1 saatten sonrada 24 saat boyunca 1 TL olmasıdır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın açıklamasından anlaşılacağı gibi fiyat indiriminin trafik sorununa çözüm olacağı asıl hedefin gelir elde etmek değil trafik güvenliğinin sağlanması. İstanbul’da trafiğin durumu ortada Ankara Büyükşehir Belediyesi gibi otopark fiyatları açısından ranttan yana değil halktan yana bir tavır takınacağınızı umuyoruz” dedi.

“HESAP KİTAP YAPMADAN OLMAZ”

Ataman, önerge teklifinin meclis gündemine alınarak Ulaşım, Trafik ve Tarife Komisyonu’na havale edilmesini istedi. AKP Grup Başkan Vekil Yardımcısı Faruk Aydın, “Çalışma yapılmadan, hesabı kitabı yapılmadan teklif karar olarak gündeme alınması doğru değil. Önerge olarak başkanlık makamına sevk edilebilir. Ancak teklif karar olarak gündeme alınmasına karşıyız” diye konuştu. Bunun üzerine oylamaya geçildi. Otopark ücretleri ile ilgili karar AKP grubunun “hayır” oyları ile reddedildi. Oturumu yöneten Ak Partili İBB Meclis Birinci Başkan Vekili Ahmet Selamet, söz konusu teklifi önerge olarak Başkanlık Makamına iletebileceği yolundaki teklif ise CHP’li üyeler tarafından kabul edilmedi.