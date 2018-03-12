  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Ankara'da otopark ücretleriyle ilgili flaş karar!

Ankara'da otopark ücretleriyle ilgili flaş karar!

Ankara'da belediyeye ait olan otoparklarda gün boyu ücretin 1 TL olmasının öngören karar Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı tüm otoparklarda 24 saatlik araç parkının ücreti Başkan Mustafa Tuna’nın talimatı ile 1 TL oldu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 12-03-2018 18:48 - Güncelleme: 12-03-2018 18:48

ANKARA’da Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı tüm otoparkların tam gün ücretinin 1 TL olmasına ilişkin karar Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin onay verdiği teklif İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ise reddedildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı tüm otoparkların ilk 1 saatinin ücretsiz, tam gün ücretinin ise 1 TL olmasına ilişkin karar bugünkü Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın başkanlığında toplanan Meclis, otoparklara ilişkin Başkanlık Yazısı’nı da görüştü. Oy birliğiyle geçen Başkanlık Yazısı’nda belediyeye bağlı tüm yol boyu, açık-kapalı ve çok katlı otoparklarda  ilk 1 saatin ücretsiz, tam gün ücretinin ise 1 TL olması kararlaştırıldı. 

Kararın vatandaşları otopark kullanımına teşvik etmek ve trafiği rahatlatmak için alındığı kaydedildi.

İSTANBUL'DA REDDEDİLDİ

CHP Grubu’nun, Ankara’da olduğu gibi İstanbul’da İspark otoparklarının 1 saate kadar ücretsiz, 24 saatin ise 1 lira olmasına ilişkin teklif, Ak Partili meclis üyelerinin oy çokluğuyla reddedildi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu ayki oturumlarının ilk gününde, CHP’li Meclis üyeleri Nadir Ataman, Doruk Bulut, Hüseyin Sağ, Tankut Gündoğar, Seyit Ali Aydoğmuş tarafından İspark ile ilgili hazırladığı önergenin oylanmak üzere gündeme alınması istendi. Nadir Ataman tarafından okunan önergede Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz günlerde Anpark’a bağlı tüm otoparklarda ilk 1 saatlik otopark bedelini ise ücretsiz 24 saatlik araç park ücretlerini 1 TL yaptığı hatırlatıldı. Ataman, “Aynı partinin iki büyükşehir belediye başkanının farklı uygulama yapması düşünülemez. Teklifimiz, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı belediye ve belediye şirketlerine ait bütün otoparkların 1 saate kadar ücretsiz, 1 saatten sonrada 24 saat boyunca 1 TL olmasıdır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın açıklamasından anlaşılacağı gibi fiyat indiriminin trafik sorununa çözüm olacağı asıl hedefin gelir elde etmek değil trafik güvenliğinin sağlanması. İstanbul’da trafiğin durumu ortada Ankara Büyükşehir Belediyesi gibi otopark fiyatları açısından ranttan yana değil halktan yana bir tavır takınacağınızı umuyoruz” dedi. 

“HESAP KİTAP YAPMADAN OLMAZ”

Ataman, önerge teklifinin meclis gündemine alınarak Ulaşım, Trafik ve Tarife Komisyonu’na havale edilmesini istedi. AKP Grup Başkan Vekil Yardımcısı Faruk Aydın, “Çalışma yapılmadan, hesabı kitabı yapılmadan teklif karar olarak gündeme alınması doğru değil. Önerge olarak başkanlık makamına sevk edilebilir. Ancak teklif karar olarak gündeme alınmasına karşıyız” diye konuştu. Bunun üzerine oylamaya geçildi. Otopark ücretleri ile ilgili karar AKP grubunun “hayır” oyları ile reddedildi. Oturumu yöneten Ak Partili İBB Meclis Birinci Başkan Vekili Ahmet Selamet, söz konusu teklifi önerge olarak Başkanlık Makamına iletebileceği yolundaki teklif ise CHP’li üyeler tarafından kabul edilmedi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Ankara'da otopark ücretleriyle ilgili flaş karar! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 12 Mart 2018 19:40 Rezillik, yeterli otopark varmış gibi... Milletle dalga geçiyorlar...

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro