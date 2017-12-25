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Ankara'da Melih Gökçek döneminden bir isim daha gitti

Ankara'da Melih Gökçek döneminden bir isim daha gitti

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Melih Gökçek dönemi bürokratlarının ardından belediyeye bağlı şirketlerde de değişim başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, belediyenin en büyük şirketlerinden olan ANFA’da Ramazan Arslan’ın yerine Orhan Kaya’yı getirdi.

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Eklenme Tarihi: 25-12-2017 16:54 - Güncelleme: 25-12-2017 16:54

Melih Gökçek'in yerine göreve geldikten sonra Ankara'da birçok yeniliğe imza atan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, belediyedeki bürokratların ardından belediyeye bağlı şirketlerde de değişim yapmaya başladı. Tuna’nın ilk değişiklik yaptığı Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı en büyük şirketlerden olan ANFA ile ilgili oldu. Bu kapsamda ANFA Anonim Şirketi Genel Müdürü Ramazan Arslan’ın yerine Orhan Kaya getirildi.

AK Parti Altındağ İlçe Kurucu Başkanlığı yapan Orhan Kaya, geçmişte Sincan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde de Meclis üyesi olarak yer almıştı.

ESKİ GENEL MÜDÜR HELALLİK İSTEDİ: Hürriyet'te yer alan habere göre; Şirketin eski Genel Müdürü Ramazan Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bugün itibariyle  ANFA AŞ’de sürdürdüğüm görevlerimi Orhan Kaya abimize devretmiş bulunmaktayım. Rabbim yeni görevinde başarılar nasip etsin. Ayrıca Tüm mesai arkadaşlarımdan bana haklarını helal etmelerini istiyorum. Benim de varsa bi hakkım helal olsun” ifadelerini kullandı.

HAFRİYAT VE GÜVENLİK ANFA’DA

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla 14 Temmuz 2014 tarihinde Ankara’daki Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Depolama ve Geri Kazanım Sahaları ile ilgili işletme hakkı ANFA’ya devredildi. ANFA, hafriyat sahalarının yanı sıra Büyükşehir’e bağlı rekreasyon alanları ve parkların da işletmesini  yürütüyor. Şirketin bir diğer iştiraki olan ANFA Güvenlik bünyesinde de çok sayıda güvenlik personeli bulunuyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • mehmet 25 Aralık 2017 19:02 Gerek tahsil , gerekse ahlak olarak dort dortluk kaliteli bir insan Orhan bey.Allah kolaylıkversin

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KİMDİR ?
Melih Gökçek
MELİH GÖKÇEK KİMDİR?

Melih GÖKÇEK 20 Ekim 1948 Yılında Ankara Keçiören'de doğdu. Ancak Melih Gökçek aslen Ankaralı değil. Melih Gökçek aslen anne tarafından Kosova, Prizrenli. Baba tarafından ise Urfa'nın Halfeti kazasından

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