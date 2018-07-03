Ankara'da kulis zamanı! Kim hangi koltuğu istiyor?..

ANKARA kulislerinde yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne göre oluşturulacak devlet yapısındaki atamalar merak ediliyor. Başbakanlık dahil kapanacak birçok kurumdaki üst düzey yöneticiler başta olmak üzere personel yeni atanacakları kurumu beklerken, Cumhurbaşkanlığı'na geçebilmek ya da bakanlıklarda görev alabilmek için yapılan kulisler de yoğunlaştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NA GEÇMEK İSTİYORLAR... Özellikle Ankara’daki çok sayıda bakanlık, kamu kurumu, ilişkili kurum, üst kurul ve başkanlık olarak adlandırılan devlet yapılanmasında çalışan binlerce memur ve üst düzey bürokrat yeni kurumlarını bekliyor. Başbakanlık gibi kapatılacak kurumlarda çalışanların büyük bölümü Cumhurbaşkanlığı’na geçmek için uğraşıyor. Bu kurumda çalışanların bir bölümü bazı bakanlıklara ve başkanlıklara kaydırılacak.

AK PARTİ YÖNETİCİLERİNİN KAPISI AŞINDIRILIYOR... Yeniden yapılanmanın 1 yıla yayılacağı belirtilirken, Ankara’da en büyük hareketlilik bürokraside yaşanıyor. Genel müdür, müsteşar, müfettiş, denetim elemanları gibi üst düzey bürokratlar, yeni yapıda görev alabilmek için kulis çalışmalarını yoğunlaştırdı. Buna ilişkin temaslarda Cumhurbaşkanlığı ile AK Parti genel merkezi yöneticileri en çok kapısı çalınan isimler oldu.

ESKİ VEKİLLER DE GÖREV ALMAK İSTİYOR... Görev almak isteyen eski milletvekilleri de Cumhurbaşkanlığı kabinesinin açıklanması ve oluşacak yeni yapıya göre bakan yardımcılığı, Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı, ofis ve kurullarda görev almak için kulis yapıyorlar.