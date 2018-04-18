Ankara'da kritik operasyon! 10 kişi deşifre oldu

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ mensubu askerlerden sorumlu "mahrem imam" oldukları belirlenen 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ mensubu askerlerden sorumlu "mahrem imam" oldukları belirlenen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
ŞÜPHELİLERDEN 9'U GÖZALTINA ALINDI
Şüphelilerden 9'u gözaltına alınırken diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Haklarında gözaltı kararı verilen zanlıların örgütte "mahrem imam" konumunda bulundukları ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki askerlerden sorumlu oldukları öğrenildi.
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