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Ankara'da kritik görüşme! Sıcak gelişmeler var

Ankara'da kritik görüşme! Sıcak gelişmeler var

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi. İki lider görüşme sonrası açıklama yaptı. Akşener, "İYİ parti olarak tuzak ve hile kovma masası kurmayı düşünüyoruz" dedi. Karamollaoğlu ise, "Türkiye meseleleri ve dünyayı çok samimi bir şekilde görüştük. Detaylarda belki bir takım farklı yaklaşımlar olabilir ama ümit ediyorum ki ben bu görüşmelerimiz devam edecek" dedi.

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Eklenme Tarihi: 24-04-2018 11:47 - Güncelleme: 24-04-2018 12:41

24 Haziran’dan gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesi,Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, bugün de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e ziyarette bulundu.

İYİ Parti Genel Merkezi’ne gelen Karamollaoğlu’nu İYİ Partililer alkışlarla karşıladı. Görüşme sonrası Akşener, "İYİ parti olarak tuzak ve hile kovma masası kurmayı düşünüyoruz" dedi. Karamollaoğlu ise, "Türkiye meseleleri ve dünyayı çok samimi bir şekilde görüştük. Detaylarda belki bir takım farklı yaklaşımlar olabilir ama ümit ediyorum ki ben bu görüşmelerimiz devam edecek" açıklamasını yaptı.

24 Haziran’da gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimleri öncesi, dün CHP ve HÜDA PAR’ı ziyaret eden SP lideri Temel Karamollaoğlu, bugün de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. İki lider basına kapalı görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti.

AKŞENER: TUZAK KOVMA MASASI KURACAĞIZ: Görüşmeyi değerlendiren Meral Akşener, "Son gelişmeleri değerlendirdik. Bugün İYİ partinin bizlerin önüne kurulan tuzakların aşılmasında sayın Karamollaoğlu ve arkadaşlarının katkıları yakinen biliyoruz. Kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İYİ Parti olarak tuzak ve hile kovma masası kurmayı düşünüyoruz. Sayın Karamollaoğlu ile uzun bir Türkiye değerlendirmesi yaptık. Görüşmelerimiz sürecek" dedi.

'TEKRAR GÖRÜŞMEMİZ HAFTA SONUNA DOĞRU'

Daha sonra söz alan Temel Karamollaoğlu ise, "Şimdi inşallah seçime gidiliyor. Türkiye meseleleri ve dünyayı çok samimi bir şekilde görüştük. Detaylarda belki bir takım farklı yaklaşımlar olabilir ama ümit ediyorum ki ben bu görüşmelerimiz devam edecek. Seçimlerde iyi bir netice alacağız. Türkiye'mizin geleceği bu seçimlerle belirlenecek. Allah yardımcımız olsun. Bu dönemde elbette ittifaklara ihtiyacımız var. Biz bunu bir kutuplaşma, kamplaşma olarak görmüyoruz. Bu akşam İstanbul’da Erbakan Ödülleri akşamı olacak. Oraya katılacağım. İnşallah kendileriyle tekrar görüşmemiz hafta sonuna doğru vuku bulur. Gelişmeleri son kertede neticelendirmeye çalışacağız" diye konuştu.

ABDULLAH GÜL İDDİASI

Karamollaoğlu, gazetecilerin, 'Abdullah Gül'ün ortak aday olacağı' yönündeki sorusuna ise, "Siz soru sormakta serbestsiniz. Biz de kendi üslubumuzca cevap vermekte serbestiz. Şu sıralarda takdir edersiniz ki bu tip detay konular hakkında fikir beyan etmek isabetli olmaz. Kesin netice elde edilince veya kararlar kesinleşince kamuoyuna duyurulur" yanıtını verdi.

"MERAL HANIM 'EVET' DERSE ABDULLAH GÜL İKNA OLUR"

Ankara'da bulunan ve Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili olarak çalışmalara 'hemşehrisi' sıfatıyla katılan isminin açıklanmasını istemeyen bir Saadet Partisi yöneticisi, adaylık için tek bir sorun kaldığını açıkladı:

"Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili olarak, partimiz ve CHP'nin genel başkanları düzeyinde yapılan görüşmede sıkıntı yok. CHP ve SP, hemşehrimizi ortak aday çıkarma konusunda hemfikir. Ancak şu anda Meral Hanım cumhurbaşkanlığı adaylığında ısrarlı. Kendisi ikna edilmeye çalışılıyor. Abdullah beyin adaylığı girişimlerimizi genel başkanımız Temel Bey'in yanı sıra birebir genel başkan yardımcımız Atik Ağdağ yürütüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Hanım da 'Evet' derse, ortak adaylık konusunda Sayın Gül ikna olur"

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR42 YORUM

  • Recep 24 Nisan 2018 13:23 Helal olsun sizin gibi liderler olduğu müddetçe bu ülkenin sırtı yere gelmez asıl milli ittifak budur ülkeyi enkaza çeviren akp artık yeter

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