Ankara'da kritik görüşme! Erdoğan Pompeo'yla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova ziyareti öncesi ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu, Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti. 35 dakika süren görüşme sona erdi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile MİT Başkanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İbrahim Kalın da görüşmede yer aldı.

İLK DURAK SUUDİ ARABİSTAN'DI: Pompeo, Türkiye'ye gelmeden önce Suudi Arabistan'ı ziyaret etmiş ve Kral Selman ile gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasını görüşmüştü. Pompeo görüşmede, Suudi Arabistan temaslarına ilişkin bilgi verdi. Ayrıca ikilinin YPG/PKK'nın Münbiç'ten çıkarılması konusunun üzerinde durması bekleniyordu.

DAHA SONRA MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞECEK: Daha sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek olan Pompeo, ikili ilişkiler ile Suriye krizi gibi bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunacak. Pompeo, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere dün Riyad'a gitmişti.

ABD'li Bakan burada Kral Selman bin Abdülaziz, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Dışişleri Bakanı Adil el-Zübeyir ile görüşmüştü. Pompeo, temaslarında ABD'nin olayla ilgili endişelerini yinelemiş ve soruşturma sürecinin önemine dikkati çekmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisinden konuyla ilgili Türkiye'yi ziyaret etmesini istediğini belirten Pompeo, "Türk ve Suudi yetkililerle, incelemelerini bitirip bulunanları açıklayıncaya kadar yakın temasta olmaya devam edeceğiz." demişti.