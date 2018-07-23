Ankara'da korkutan patlama sesi

ANKARA'da korkutan bir patlama sesi duyuldu. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre Ankara'nın dört bir tarafından duyulan büyük patlama sesinin nedeni belli oldu.

TAİ pilotu, bir uçağı test ederken ses duvarını aştı. Bunun sonucunda sonik patlama meydana geldi.

Ankara Valisi de az önce yaptığı açıklamada söz konusu sesin test uçuşu sırasında meydana geldiğini doğruladı.