Ankara'da korkutan patlama: Nedeni belli oldu!

ANKARA Çukurambar'daki vergi dairesinin alt katında doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay yerine gelen Ankara Valisi Erkan Topaca, “İlk belirlemelere göre ölü yok patlama nedeni ise araştırılıyor ilerleyen zamanda daha ayrıntılı açıklama yapacağız" dedi.

Çukurambar'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi'nin alt katında bulunan kazan dairesinde gerçekleşen patlamanın nedeninin doğalgaz sıkışması olduğu öğrenildi. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenilirken, çevredeki birkaç aracın hasar gördüğü gözlendi.

Patlama sesi tüm Ankara'dan duyuldu.