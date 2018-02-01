Ankara'da korkutan patlama!

Başkentte Çukurambar semtindeki Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının kazan dairesinde doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.
Ankara'da büyük bir patlama sesi duyulması büyük paniğe neden oldu.. Ankara'da Çukurambar'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi'nin alt katında bulunan kazan dairesinde gerçekleşen patlamanın nedeninin doğalgaz sıkışması olduğu öğrenildi. Olayda ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralının olmadığı öğrenilirken, çevredeki birkaç aracın hasar gördüğü gözlendi
Ankara Valisi'nden patlamaya ilişkin açıklama geldi. Ankara Valisi Ercan Topaca yaptığı açıklamada şöyle konuştu: 'Vergi dairesinin kazan dairesinde patlama meydana geldi. Bina boştu, olay yerinde polis ekipleri inceleme yapıyor.''
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