Ankara'da korkutan patlama!

Ankara'da büyük bir patlama sesi duyulması büyük paniğe neden oldu.. Ankara'da Çukurambar'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi'nin alt katında bulunan kazan dairesinde gerçekleşen patlamanın nedeninin doğalgaz sıkışması olduğu öğrenildi. Olayda ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralının olmadığı öğrenilirken, çevredeki birkaç aracın hasar gördüğü gözlendi