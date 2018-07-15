Ankara'da korkutan fabrika yangını

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde, kablo ve çeşitli elektrik malzemesi üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Saat 16.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Ankara- Konya Karayolu, Vilayetler Evi kavşağında faaliyet gösteren, kablo ve çeşitli elektrik malzemesi üretimi yapılan fabrikada, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın depo kısmında çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına, Gölbaşı ve Ankara Büyükşehir belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

2 İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ Yangına müdahale eden 2 itfaiye eri, dumandan etkilendi. İtfaiye erlerine, sağlık görevlileri müdahalede bulundu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay da olay yerine gelerek, söndürme çalışmalarını izledi. Saat 16.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen henüz kontrol altına alınamadı. Ekipler, büyüyen yangının, fabrikanın yakınında bulunan mobilya fabrikasına sıçramasını önlemeye çalışıyor.