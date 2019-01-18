Ankara'da korkunç tecavüz! Eşini yatağa bağlayıp kızgın maşayla...

ANKARA 'da, boşandıktan sonra tekrar bir araya geldiği 3 çocuğunun annesi eski eşine, kendisini aldattığı gerekçesiyle bir hafta boyunca evde kızgın maşayla işkence yaptığı iddia edilen tutuklu sanık İlhami K., indirim uygulanmadan üst sınırdan 30 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Davayı takip eden Ankara Barosu Gelincik Merkezi Başkanı avukat Aslı Koçak Arıhan, "Bu karar umarım diğer mağdur kadınların da susmamasını sağlar" dedi.

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın iddianamesine göre, 3 çocuğu bulunan Gül K. ve İlhami K., şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2017 yılında boşadı. Ancak çift, çocukları için tekrar bir araya geldi. 2018 yılının Temmuz ayında ise İlhami K.'nin sosyal medya hesabına, tanımadığı bir kişiden, "Gül'ün boynunda et beni var biz onunla gezdik" şeklinde bir mesaj geldi. Bu mesajdan sonra İlhami K., Gül K.'ya mesajı gönderen kişinin kim olduğunu sordu. Tanımadığı yönünde cevap alınca da sosyal medya hesabından bu kişiyi görüntülü arayarak, Gül K. ile görüştürdü. Görüştükleri kişi de Gül K.'yi tanımadığını söyledi.