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Ankara'da korkunç kaza! Aynı aileden 4 kişi öldü

Ankara'da korkunç kaza! Aynı aileden 4 kişi öldü

ANKARA’da kontrolden çıkan otomobil, yol üzerindeki köprü inşaatının ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurda yığınına dönen otomobilde bulunan aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 12:53 - Güncelleme: 24-07-2018 12:53

Ankara’nın Mamak ilçesinde katliam gibi bir kaza meydana geldi. İçerisinde aynı aileden 4 kişinin bulunduğu 06 ZHM 98 plakalı otomobil Kırıkkale’den Ankara’ya seyir halindeyken saat 08.30 sıralarında Lalahan mevkiinde sürücüsü Burak Y.’nin (36) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerindeki köprü inşaatının ayak kısmına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç hurda yığınına döndü. Yoldan geçen vatandaşlar hemen yardıma koştu. Vatandaşlar otomobil içerisinde sıkışan Mahbup Y. (63), Zeki Y., (64), Burcu Y. G. (32) ve sürücü Burak Y.’yi bir türlü çıkaramayınca durumu ilgili yerlere bildirdi.

 AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ 
Kısa sürede olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi intikal etti. Ekipler yolu bir süreliğine trafiğe kapatırken, itfaiye erleri de araçta sıkışan 4 kişiyi uzun uğraşlar sonucu otomobilden çıkarttı. Sağlık ekipleri ise aynı aileden 4 kişinin de hayatını kaybettiğini tespit etti.

AİLE YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ 
Durum ekipler tarafından aile yakınlarına bildirildi. Olay yerine gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi. Aynı aileden 4 kişinin cansız bedenleri, yapılan incelemelerden sonra cenaze aracıyla Keçiören Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, belli bir süre trafiğe kapatılan yol daha sonra kontrollü şekilde verildi. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Görgü tanıklarının aşırı hızlı olduğunu iddia ettiği otomobilin hız göstergesinin de 205 km'de takılı kaldığı görüldü. 

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Kaynak : İHA

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