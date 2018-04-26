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Ankara'da ittifak trafiği: Saadet ikinci kez CHP'ye gitti!

Ankara'da ittifak trafiği: Saadet ikinci kez CHP'ye gitti!

Ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda anlaşamayan muhalefet partileri, milletvekili seçimi için ittifak trafiğine hız verdi. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret etti. Karamollaoğlu 2. görüşmeyi yapmak üzere saat 17.30 sıralarında da CHP lideri Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

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Eklenme Tarihi: 26-04-2018 16:25 - Güncelleme: 26-04-2018 16:25

ANKARA'da muhalefet partileri arasında cumhurbaşkanı adayı trafiği Abdullah Gül'ün ortak adaylığının suya düşmesiyle sona ererken ittifak trafiği başladı.

Dün Abdullah Gül ile görüşen ve Saadet'in cumhurbaşkanı adayı olması için Gül'ü ikna edemeyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, saat 15.30'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Akşener ile Karamollaoğlu arasındaki görüşme 17 dakika sürdü.

Meral Akşener ile yapılan görüşmenin ardından gazetecilerin, açıklama yapıp yapmayacağına yönelik sorusu üzerine Karamollaoğlu, "Kısa görüşmelerin açıklaması olmaz. Doğru, gerçekten trafik yoğun. Allah yardım etsin. Bunların hepsi zaman içerisinde ortaya çıkacak" dedi.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Karamollaoğlu daha sonra ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kısa süren görüşmenin ardından açıklama yapan Karamollaoğlu, "Görüşmeler yoğun ama trafik sıkışıklığı yok. 1-2 güne netleşecek" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Abidin 26 Nisan 2018 17:44 Erbakan şunları görseydi ne derdi acaba...Sabancı gibi Vuahh Vuahh Vuahhh mı derdi ne derdi.

    CEVAP YAZ 2 17
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