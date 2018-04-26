Ankara'da ittifak trafiği: Saadet ikinci kez CHP'ye gitti!

ANKARA'da muhalefet partileri arasında cumhurbaşkanı adayı trafiği Abdullah Gül'ün ortak adaylığının suya düşmesiyle sona ererken ittifak trafiği başladı.

Dün Abdullah Gül ile görüşen ve Saadet'in cumhurbaşkanı adayı olması için Gül'ü ikna edemeyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, saat 15.30'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Akşener ile Karamollaoğlu arasındaki görüşme 17 dakika sürdü.

Meral Akşener ile yapılan görüşmenin ardından gazetecilerin, açıklama yapıp yapmayacağına yönelik sorusu üzerine Karamollaoğlu, "Kısa görüşmelerin açıklaması olmaz. Doğru, gerçekten trafik yoğun. Allah yardım etsin. Bunların hepsi zaman içerisinde ortaya çıkacak" dedi.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Karamollaoğlu daha sonra ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kısa süren görüşmenin ardından açıklama yapan Karamollaoğlu, "Görüşmeler yoğun ama trafik sıkışıklığı yok. 1-2 güne netleşecek" dedi.