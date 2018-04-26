Ankara'da ittifak trafiği! Saadet ikinci kez CHP'ye gidiyor

ANKARA'da muhalefet partileri arasında cumhurbaşkanı adayı trafiği Abdullah Gül'ün ortak adaylığının suya düşmesiyle sona ererken ittifak trafiği başladı.

Dün Abdullah Gül ile görüşen ve Saadet'in cumhurbaşkanı adayı olması için Gül'ü ikna edemeyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, saat 15.30'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Akşener ile Karamollaoğlu arasındaki görüşme 17 dakika sürdü.

SAADET İKİNCİ KEZ CHP'YE GİDİYOR



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 17:30'da CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nı ziyaret edecek.