Ankara'da ittifak trafiği! İyi Parti, Saadet, CHP...

ANKARA'da muhalefet partileri arasında cumhurbaşkanı adayı trafiği Abdullah Gül'ün ortak adaylığının suya düşmesiyle sona ererken ittifak trafiği başladı.

Dün Abdullah Gül ile görüşen ve Saadet'in cumhurbaşkanı adayı olması için Gül'ü ikna edemeyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, saat 15.30'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Akşener ile Karamollaoğlu arasındaki görüşme 17 dakika sürdü.

CHP HEYETİ KARAMOLLAOĞLU'YLA GÖRÜŞECEK

CHP heyeti ise Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'yla görğüşecek.