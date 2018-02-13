  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Ankara’da ilginç atama! Gökçek’in 48 yıllık dostu...

Ankara’da ilginç atama! Gökçek’in 48 yıllık dostu...

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, belediyeye bağlı Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ali İlkbahar’ı görevinden alarak yerine Gökçek’in başdanışmanlarından olan Ahmet Sarıduman’ı getirdi. İlkbahar ile eski belediye başkanı Melih Gökçek’in dostluğu 48 yıla dayanıyordu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 13-02-2018 21:10 - Güncelleme: 13-02-2018 21:10

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın belediye bürokratları ve şirket müdürleriyle ilgili değişiklikleri devam ediyor.

Tuna, son olarak Melih Gökçek’in seçildiği yıl olan 1994’ten bu yana Ankara Halk Ekmek Fabrikası’nın Genel Müdürlüğünü yürüten Ali İlkbahar’ı görevinden aldı. İlkbahar’ın yerine de Melih Gökçek’in başdanışmanlığını yapan Ahmet Sarıduman getirildi.

Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ali İlkbahar ile eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in dostluğu 48 yıla dayanıyor. İlkbahar, Melih Gökçek’in Ankara’ya ilk başkan seçildiği yıl olan 1994’ten bu yana fabrikanın genel müdürlüğünü yürütüyordu.

Görevden alınan Ali İlkbahar (en sağdaki) ile fırın küreğini tutan Melih Gökçek, 1975’te Şile’deki bir köy fırınında bu fotoğrafı çektirmişti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Ankara’da ilginç atama! Gökçek’in 48 yıllık dostu... haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat