Ankara’da ilginç atama! Gökçek’in 48 yıllık dostu...

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın belediye bürokratları ve şirket müdürleriyle ilgili değişiklikleri devam ediyor.

Tuna, son olarak Melih Gökçek’in seçildiği yıl olan 1994’ten bu yana Ankara Halk Ekmek Fabrikası’nın Genel Müdürlüğünü yürüten Ali İlkbahar’ı görevinden aldı. İlkbahar’ın yerine de Melih Gökçek’in başdanışmanlığını yapan Ahmet Sarıduman getirildi.

Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ali İlkbahar ile eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in dostluğu 48 yıla dayanıyor. İlkbahar, Melih Gökçek’in Ankara’ya ilk başkan seçildiği yıl olan 1994’ten bu yana fabrikanın genel müdürlüğünü yürütüyordu.

Görevden alınan Ali İlkbahar (en sağdaki) ile fırın küreğini tutan Melih Gökçek, 1975’te Şile’deki bir köy fırınında bu fotoğrafı çektirmişti.