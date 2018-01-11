Ankara'da iki binaya yıkım kararı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Projesi kapsamında Ulus’taki ünlü Atatürk heykelinin karşısında bulunan Spor Genel Müdürlüğü binası ile Gümrük Müsteşarlığı binasını yıkacak.

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan ve boşaltılan iki binanın yıkım kararına ilişkin Başkanlık Yazıları dün akşamki Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşüldü. Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı imzasıyla gelen yazılarda kente meydan kazandırılması için Ulus’taki ünlü Atatürk heykelinin karşısında bulunan Spor Genel Müdürlüğü binası ile Gümrük Müsteşarlığı binalarının yıkımına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

CHP VE MHP RET OYU VERDİ

Başkanlık yazıları CHP ve MHP’nin Ret oyu vermesinin ardından oy çokluğuyla kabul edildi. Konuya ilişkin söz alan CHP ve MHP grupları proje ile ilgili kendilerine net bilgi verilmediğini, bölgedeki esnaflara da nereye gidecekleriyle ilgili yol gösterilmediğini belirtti. Muhalefet, Ulus için bir kurul kurularak proje hazırlanmasını, üniversiteler ve ilgili kurumlarla işbirliği yapılması önerisinde bulundu.

HEMEN YIKACAĞIZ DİYE BİR ŞEY YOK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Gökşin ise Ulus bölgesinin planının yeniden yapılması gerektiğini belirterek yıkımların hemen yapılamayacağını söyledi. Gökşin bir binanın traşlanarak diğerinin de komple yıkılacağı bilgisini verdi. Belediyede her gün bu konuyu konuştuklarını kaydeden Gökşin, “Buranın önce planını yapacağız. Sonra projeyi hazırlayacağız. Maketi herkes görecek. Anafartalar’da da yıkım belki böylece kolaylaşacak. Hemen yıkacağız diye bir şey yok. Esnaflarla ilgili de konuşarak çözeceğimize inanıyorum” dedi.

KURULDAN 4 BİNAYA 'YIKILABİLİR' KARARI

Yıkım yazılarına ek olarak Ankara 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun yıkıma ilişkin kararına da yer verildi. Koruma Kurulu’nun 2016 tarihli yazısında Spor Genel Müdürlüğü ile Gümrük Müsteşarlığı binalarının yanı sıra Ulus İşhanı ile Anafartalar Çarşısı’nın da yıkım kararı bulunuyor. Binaların kentsel SİT alanı içerisinde bulunduğunun belirtildiği kararda sadece Ulus İşhanı tescilli olarak görünüyor.