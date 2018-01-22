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Ankara'da HDP'ye polis operasyonu!

Ankara'da HDP'ye polis operasyonu!

Ankara'dan gelen son dakika haberine göre aralarında gazetecilerin ve HDP il, ilçe yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin evinde arama yapıldığı öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2018 23:53 - Güncelleme: 22-01-2018 23:53

Ankara'da gece yarısı operasyonu! Ankara’da polis eş zamanlı çok sayıda eve baskın düzenledi. Aralarında gazetecilerin ve HDP il, ilçe yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin evinde arama yapıldı.

Ankara’da aralarında gazeteciler Hayri Demir ile Sibel Hürtaş’ın da olduğu çok sayıda gazeteci ve HDP’li yönetici gözaltına alındı.

 HDP Ankara İl yöneticisi Zeyno Bayramoğlu ve Çankaya ilçe yöneticisi Aslı Bayramoğlu, Artı Gerçek Ankara temsilcisi Sibel Hürtaş ve Mezopotamya Ajansı’nda Hayri Demir evinde arama yapılan isimler.

Ayrıca, Mardin'in Nusaybin ilçesinde HDP İlçe Eş Başkanı Ferhat Kut, Muğla HDP İl eşbaşkanı Fatoş Ay, Dalyan’dan Ayşenur Doksan, Bodrum’dan Metin Polat ise gözaltına alındılar.

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  • Misafir 23 Ocak 2018 00:52 DİYARBAKIR'DA GAZETECİ İSMAİL ESKİN'İN EVİNE BASKIN!...GAZETECİ İSHAK KARAKAŞ GÖZALTINA ALINDI!

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