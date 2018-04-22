Ankara'da hareketlilik: Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz ziyaret!

ANKARA'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hastanede tedavi gören CHP Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret etti. Görüşme sürpriz olarak nitelendiriliyor.
BAYKAL'IN GÖRÜŞLERİ ALINDI
Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın aktardığına göre; Mersin'den helikopterle dönen Kılıçdaroğlu doğrudan hastaneye gitti. Görüşme baş başa gerçekleşti. Atılacak adımlarla ilgili Baykal'dan görüşleri alındı.
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