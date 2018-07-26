Ankara'da feci kaza ölü ve yaralılar var

Sincan-Temelli yolundan Sincan istikametine giden D.G. idaresindeki 06 AN 3872 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İ.P yönetimindeki 34 SY 5259 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yol kenarlarına savrulan 06 AN 3872 plakalı otomobilin sürücüsü D.G. ile diğer araçta bulunan İ.P. ve S.K. hayatını kaybetti.

34 SY 5259 plakalı otomobildeki yolculardan Z.K, K.T. ve Ö.D. ise ağır yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.