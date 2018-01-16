Ankara'da feci kaza: Öğrenciler kamyona çarptı!

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Kazada, hayatını kaybeden 2 öğrencinin cesedi Sincan Lokman Hekim Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.