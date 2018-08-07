Ankara'da feci kaza: Meteoroloji orası için uyarmıştı!

Kazada, sürücü Özkan Sert ve yanındaki arkadaşı Zekeriya Demir olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yolcu Selahattin Tekin ise yaralandı.

Tekin, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nallıhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.