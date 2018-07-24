Ankara'da feci kaza! 4 kişi fena can verdi

Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen aracı gören vatandaşlar durumu ilgili yerlere bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi intikal etti. Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye erleri de araç içinde sıkışan 4 kişinin çıkarılması için hummalı çalışma başlattı. İtfaiye erleri araçta bulunan 3 kişiyi uzun uğraşlar sonucu otomobilden çıkarttı. Sağlık ekipleri ise araçtan çıkartılan 3 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.