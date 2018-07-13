Ankara’da dev operasyon: 2.5 milyar TL değerinde...

Ankara’da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yaklaşık 2.5 milyar TL değerinde ‘naylon fatura’ denilen sahte fatura ele geçirildi. Faturaları düzenleyen şahsın şehir dışında olduğu belirlendi.

Ekipler bunun üzerine harekete geçerek, şahsın Esatoğlu Mahallesi’ndeki iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda şahsın iş yerinde olmadığı tespit edilirken, yapılan aramada çok sayıda sahte fatura ile birlikte boş fatura ele geçirildi.

2.5 MİLYAR TL DEĞERİNDE SAHTE FATURA

Ekipler tarafından detaylı şekilde yapılan incelemelerde şahsın 20 farklı firmada iş yaptığı belirlendi. Öte yandan ele geçirilen sahte faturalarda yapılan incelemelerde naylon faturaların değerinin yaklaşık 2.5 milyar TL olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından iş yerinde bulunamayan Mali Müşavir E.B.’nin şehir dışında olduğu tespit edildi ve yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.