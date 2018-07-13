  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Ankara’da dev operasyon: 2.5 milyar TL değerinde...

Ankara’da dev operasyon: 2.5 milyar TL değerinde...

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen bir ihbar mektubu üzerine Ankara’da sahte fatura düzenleyen E.B.’yi takibe aldı. Ekipler takip süresince yaptıkları çalışmalarda şahsın başkaları adına çok sayıda paravan firma kurduğunu tespit etti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 13-07-2018 18:20 - Güncelleme: 13-07-2018 18:20

Ankara’da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yaklaşık 2.5 milyar TL değerinde ‘naylon fatura’ denilen sahte fatura ele geçirildi. Faturaları düzenleyen şahsın şehir dışında olduğu belirlendi.

Ekipler bunun üzerine harekete geçerek, şahsın Esatoğlu Mahallesi’ndeki iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda şahsın iş yerinde olmadığı tespit edilirken, yapılan aramada çok sayıda sahte fatura ile birlikte boş fatura ele geçirildi.

2.5 MİLYAR TL DEĞERİNDE SAHTE FATURA

Ekipler tarafından detaylı şekilde yapılan incelemelerde şahsın 20 farklı firmada iş yaptığı belirlendi. Öte yandan ele geçirilen sahte faturalarda yapılan incelemelerde naylon faturaların değerinin yaklaşık 2.5 milyar TL olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından iş yerinde bulunamayan Mali Müşavir E.B.’nin şehir dışında olduğu tespit edildi ve yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Ankara’da dev operasyon: 2.5 milyar TL değerinde... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro