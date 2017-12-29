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Ankara'da DAEŞ operasyonu! Hain plan böyle deşifre edildi

Ankara'da DAEŞ operasyonu! Hain plan böyle deşifre edildi

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı. Yapılan baskında şoke eden plan deşifre edildi. Şüphelilerden bazılarının, yılbaşında eylem için keşif ve hazırlık yaptıkları belirlendi.

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Eklenme Tarihi: 29-12-2017 09:09 - Güncelleme: 29-12-2017 09:09

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubelerinin koordinasyonunda, 500 polisin katılımıyla terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi.

Sabahın erken saatlerinde çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 29'u yakalandı.

Yakalanan DAEŞ mensuplarının birçoğunun yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Aramalarda ele geçirilen malzemelerden, şüphelilerden bazılarının, yılbaşında eylem için keşif ve hazırlık yaptıkları tespit edildi.

BİR KİŞİ BALKONDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI: Bu arada Mamak'ta bir adrese düzenlenen operasyon sırasında şüpheli bir kişi balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca sonucunda şüpheli, Terörle Mücadele ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DÖKÜMANA EL KONULDU

Operasyonlarda zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale de el konuldu.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ihsan 29 Aralık 2017 10:19 terörist abd köpeklerini her tarafa saldı dikat

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