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Ankara'da çatışma: 2'si ağır 4 yaralı

Ankara'nın Mamak ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Polis çatışmayla ilgili üç kişi gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 22-07-2018 21:45 - Güncelleme: 22-07-2018 21:45

ANKARA’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Kavga anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ankara’nın Mamak ilçesinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Talatpaşa Bulvarı’nda bulunan bir kafenin önünden geçen iki şahıs, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kafe içerisine girerek sahibi V.Ş. ile tartışmaya başladı. Kavga bir anda alevlenince kafeye giren 2 şahıs tehditler savurarak olay yerinden uzaklaştı.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Kafe sahibinin durumu oğullarına bildirmesi üzerine Ü.Ş. ve A.Ş. isimli şahıslar kafeye gelerek beklemeye başladı. Yaklaşık yarım saat sonra şahıslar bu sefer 4 kişi olarak kafeye geldi. Ellerindeki silahlarla kafeye gelen şahıslar, sağa sola ateş etmeye başladı. Bunun üzerine kafe sahibi ve oğulları yanlarındaki silahlarla karşılık verdi. Çok sayıda boş kovanın bulunduğu silahlı kavga sonucu, M.Ö., Y.Ö., K.Ö. ve O.T. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayışa sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Polis kaçan şahısları yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma sonucu, kaçan şahıslar olayın yaşandığı alanın 2 sokak ötesinde ekipler tarafından yakalandı. Kafe sahibi V.Ş. ile oğulları şüpheli olarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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