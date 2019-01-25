Ankara'da Bylock operasyonu! 41 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2009 yılında yapılan Polis Koleji sınavında FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, sınav sorularını alarak polis kolejine yerleştikleri tespit edilen 50 zanlı hakkında Ankara dahil 21 ilde gözaltı kararı verildi.
Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğünde devam ettiği bildirildi.
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