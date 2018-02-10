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Ankara'da büyük rezalet! Vali silahını kuşandı kimse oralı olmadı

Ankara'da büyük rezalet! Vali silahını kuşandı kimse oralı olmadı

Ankara Valisi Ercan Topaca, denetim için gittiği Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki x-ray cihazından belinde tabancasıyla geçti. Alet alarm vermesine karşın kimse ilgilenmeyince Vali tutanak tutturdu.

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Eklenme Tarihi: 10-02-2018 12:28 - Güncelleme: 10-02-2018 12:28

Ankara Valisi Ercan Topaca, kentte tebdil-i kıyafet yaptığı asayiş denetimlerine devam ediyor.

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki (AŞTİ) güvenlik zafiyetlerine yönelik şikayetlerin ardından harekete geçen Vali Topaca, önceki gün sabah 09.45 sularında AŞTİ’ye gitti.

TUTANAK TUTTURDU: Korumasız bir şekilde, denetim amacıyla belindeki tabanca ile sivil bir vatandaş gibi otogara giren Vali Topaca, silahla x-ray cihazından geçmesine rağmen hiç kimse ilgilenmeyince olay hakkında tutanak tutturdu. Vali Topaca, AŞTİ’deki güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarılması yönünde emir verdi. 

TERÖR OLAYLARINA KARŞI ALARMA GEÇİLDİ
Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği ‘Zeytin Dalı Harekatı ve geçtiğimiz hafta Çukurambar’daki Ankara Vergi Dairesi’nde yaşanan bombalı saldırının ardından olası terör saldırılarına karşın, şehirdeki güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarıldığı bilgisine ulaşıldı.

GECE DENETİMLERİNİ YAKINDAN TAKİP ETMİŞTİ
Ankara Valisi Ercan Topaca, geçtiğimiz aylarda güvenlik güçlerince Başkent’in farklı noktalarında gerçekleştirilen gece denetimlerini yerinden takip etmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • vali bey 10 Şubat 2018 13:03 tanısalardı hoş geldin sn valim derdi sivil gitmiş adam yahuu herkes görevini tam yapsın.

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