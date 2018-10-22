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Ankara'da aynı yerde çifte kaza dehşeti!

Ankara'da aynı yerde çifte kaza dehşeti!

ANKARA'da kaza yaptığı hafif ticari aracın çekiciye yüklenmesini bekleyen sürücüye, yoldan geçen başka bir otomobil çarptı. Her iki kaza da, saniye saniye güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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Eklenme Tarihi: 22-10-2018 22:47 - Güncelleme: 22-10-2018 22:47

ANKARA'da kaza yaptığı hafif ticari aracın çekiciye yüklenmesini bekleyen sürücü, kontrolden çıkan bir başka otomobilin çarpması sonucu metrelerce savrularak ağır şekilde yaralandı. Her iki kaza da anbean kameralara yansıdı.

Çifte kaza, Altındağ ilçesine bağlı Kale Mahallesi'ndeki Bentderesi Caddesi'nde meydana geldi. Talip Ardinç yönetimindeki 07 LB 421 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün yağmurun da etkisiyle kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyere çaptı. Kazada sürücü Ardinç ile birlikte araçta bulunan eşi hafif yaralandı. Eşi hastaneye gönderilen Ardinç, aracın çekiciye yüklenmesi için saatlerce olay yerinde bekledi.

METRELERCE HAVADA UÇTU

Bu sırada başka bir otomobilin sürücüsü de aynı yerde yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 ZİJ 59 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak çekicinin yanında bekleyen Talip Ardinç'e çarptı. Ardinç, çarpmanın etkisiyle havada takla atarak, yol kenarındaki marketin buzdolabına çarptı. O anlar ise anbean kameralara yansıdı. Yerde hareketsiz yatan Ardinç’i gören çevre esnafı, durumu ilgili yerlere bildirdi. Olay yerine intikal eden 112 Acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde götürülen Ardinç'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili çevre esnafın bilgisine başvurarak soruşturma başlattı.

"BU YOLDA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"

Kaza sırasında Ardinç'in yanında bulunan oto tamircisi Cem Buyrak, "Burada kaza her zaman oluyor. En son dün oldu. O kazada da vatandaş ağır yaralandı. Bu yolda vatandaş hızlı gidiyor ve direksiyonu toparlayamıyor. Ben 14 yıldır burada yaşıyorum. Burada 5 kişi hayatını kaybetti bu süre içerisinde. Dükkana giren bir araba vardı. O kazada 2 kardeş hayatını kaybetmişti. Buraya önlem almalarını istiyoruz” dedi.

"İLK MÜDAHALEYİ BİZ YAPTIK"

Tekrar kaza sırasında yaralıya ilk müdahaleyi yapanlardan market çalışanı Ergün Altuk, “Haftada 2 gün burada kaza oluyor. Belediyemiz sağ olsun bu taşları buraya koydu ama bunlarda yetmiyor. Dün yaralıya müdahale ettik. Polislerimiz de çok ilgilendi. Ambulans gelene kadar yaralının başına tampon yaptık. Yerde adamı görünce şok oldum” ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • MİSAFİR 22 Ekim 2018 23:19 ANKARA TÜRKİYE-NİN BAŞKENTİ VE DIŞARIDAN GELEN BİRİSİ VEYE BİRİLERİ ..BU NASIL BİR BAŞKENT DİYE KENDİLERİNE MUTLAKA SORUYORLARDIR ..BÜTÜN YOLLAR - KALDIRIMLAR -CADDELER - SOKAKLAR PİSLİK İÇİNDE VE HER YERDE DE LAĞIM KOKULARI ..GÜYA ANKARA BELEDİYE BAŞKANI DEĞİŞTİ ..BİR ATA SÖZÜMÜZ VARDIR ..AYVAZ- KASAP --AYNI HESAP..NEDENMİ ? HEPSİ EMİR KULUDA ONUN İÇİN ..İŞ YAPMIYORLAR ..ANCAK EMREDİLİRSE YAPARLAR ..

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