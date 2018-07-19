Ankara'da 9'u polis 24 kişi için gözaltı kararı!

Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 9'unun halen komiser yardımcısı olarak görev yaptığı belirtildi.

Şu ana kadar 15 şüpheli yakalandı.