Ankara ve İstanbul için sürpriz adaylar! Kulislerden sızdı

2019 yerel seçimlerinde partilerin hangi adaylarla halkın karşısına çıkacağı merak konusu. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, AK Parti ve CHP'de konuşulan sürpriz isimleri bugünkü köşesinde aktardı. Selvi'ye göre Ankara için AK Parti'de Süleyman Soylu, Ali Babacan ve Jülide Sarıeroğlu'nun ismi geçiyor. Selvi'nin yazısındaki sürpriz isimler bununla sınırlı değil. İşte o yazının ilgili bölümü:

İSTANBUL YARIŞI: İstanbul’la ilgili kamuoyu araştırmaları başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, “İstanbul adayınızı belirlediniz mi” diye sormuştum, “Bir değil birden fazla adayımız var çalışıyoruz” karşılığını vermişti. CHP’de İstanbul için Gürsel Tekin, Akif Hamzaçebi, Engin Altay, Ekrem İmamoğlu isimleri konuşuluyor. Cumhurbaşkanı adayları arasında ismi geçmesine rağmen İlhan Kesici’nin de İstanbul’da karşılığı olduğu görülüyor. İstanbul’da ilçeler de çok önemli. AK Parti, ilçeler için ince eleyip sık dokuyor desem yeridir. Başarılı belediye başkanları ile yola devam edilecek.

Bu arada Şişli için Mustafa Sarıgül, kolları sıvayıp şimdiden çalışmalara başlamış. 700 kişilik bir ekip oluşturmuş. Kendisi her gün vatandaşın kapısını bizzat çalıp desteğini istiyor. Şişli’nin demografik yapısına göre Sivas, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Tokat, Kastamonu, Trabzon, Samsun, Siirt, Van ve Ardahanlılar üzerine ayrı bir çalışma yapıyor.

AK Parti’de Başbakan Binali Yıldırım ismi açık ara önde görünüyor. Başbakan ne der bilinmez ama görevi bırakmasına rağmen Kadir Topbaş da anketlerden çıkan isimlerden birisi. Mevcut Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’la birlikte ilçe belediye başkanlarından bazılarının ismi de büyükşehir için konuşuluyor. “İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır” stratejisini izleyeceğinden kuşku yoktur. İstanbul ve Ankara için Mevlüt Uysal ile Mustafa Tuna’nın aday gösterilip gösterilmeyeceği en çok merak edilen noktaların başında geliyor. Şurası kesin ki Erdoğan kazanabileceği adaylarla seçime girecek. Yerel seçimlerde AK Parti’nin bir avantajı da bakanlar. İstanbul için Başbakan Binali Yıldırım konuşuluyor, Ankara için de bazı bakanların üzerinde duruluyor. Spekülasyona girmek istemem ama Ali Babacan, Jülide Sarıeroğlu, Süleyman Soylu konuşulan isimler arasında yer alıyor.

ANKARA’DA GÜÇLÜ İSİMLER: CHP’de ise Mansur Yavaş ismi yine gündemde. Kılıçdaroğlu da görüşmeye devam ettiklerini doğruladı. Ancak Levent Gök ve Muharrem İnce de önemli isimler. Levent Gök, ”Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sorumluluk almaya hazırım” dedi.

Abdülkadir Selvi'nin yazısının tamamı