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Ankara Sivas hızlı treni son durum ne zaman bitiyor?

Ankara Sivas hızlı treni son durum ne zaman bitiyor?

ANKARA Sivas arası hızlı tren projesinden yeni haberler var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan 100 günlük eylem planı içinde yer alan Ankara-Sivas YHT Projesinde incelemelerde bulundu. Bakan Turhan açıklamasında "Ankara-Sivas YHT Projesinin önemine değinerek deneme sürüşlerinin başlayacağı tarihi de açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 20-01-2019 15:00 - Güncelleme: 20-01-2019 15:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'nin, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 100 günlük icraat programı içinde yer aldığını belirterek, "Ankara-Sivas YHT Projesi, bu yıl sonuna kadar altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamlayarak 2019 yılı içinde deneme sürüşlerine başlayacağımız ve sonrasında da yetkinliği aldıktan sonra hizmete açacağımız önemli bir yüksek hızlı ulaşım projesi." dedi.

Turhan, Ankara-Sivas YHT hattı inşaatında incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından değerlendirmede bulunan Turhan, Ankara Kayaş'tan başlayarak güzergahı gezdiklerini ve sorumlulardan bilgi edindiklerini, projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan hükümetin 100 günlük eylem planı içinde yer aldığını söyledi.     

Projenin, Avrupa'yı Uzak Doğu'ya bağlayan Demir İpek Yolu'nun orta koridorunda yer aldığına dikkati çeken Turhan, bu hattın Edirne'den Kars'a kadar uzanan ulaşım koridorunun en önemli kesimlerinden birini oluşturduğunu dile getirdi.     

Ankara Sivas arası hızlı trenle 2 saate inecek

Turhan, projenin Sivas ile kalmayıp Erzincan ve Erzurum'u takip ederek Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'na ve Demir İpek Yolu'na entegre olacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:     

"Projemizin yatırım maliyeti 9 milyar 749 milyon lira. Trenlerimiz saatte 250 kilometre işletim hızıyla çalışacak. Ankara ile Sivas arasındaki ulaşım 2 saate inecek. Ankara-Sivas hattında seyahat edecek yolcularımıza hem ekonomik anlamda hem de seyahat süresinde kolaylık sağlamış olacağız."     

2003 yılından bu yana demir yollarına 91 milyar lira yatırım yapıldığına işaret eden Turhan, bu yatırımların da önemli bir kısmını yüksek hızlı tren projelerinin oluşturduğunu bildirdi.     

"YHT KONFORU GELECEK"

Turhan, bugüne kadar bin 213 kilometre yüksek hızlı demiryolu hattının inşa edilerek hizmete açıldığını, Ankara-İzmir ve Ankara-Sivas YHT hatları başta olmak üzere, bin 889 kilometresi yüksek hızlı, bin 480 kilometresi hızlı ve 612 kilometresi konvansiyonel toplam 3 bin kilometrenin üzerindeki hatlarda da çalışmaların devam ettiğini söyledi.     

Ankara-Sivas YHT Projesi'nin Ankara'nın doğusundaki illere yüksek hızlı tren konforunu getireceğini vurgulayan Turhan, şunları kaydetti:     

"Bu proje Kayseri'ye bağlanacak. Konya hattı üzerinden Mersin'e, Gaziantep'e, Diyarbakır'a kadar uzanacak. Yine Derince üzerinden Samsun'a ulaşacak. Bunlar ülkemizin, insanımızın hayatında önemli kolaylıklar getirecek, az gelişmiş bölgelerimizin hızlı ulaşımla hızla kalkınmasını sağlayacak projelerdir."     

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