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Ankara polisinden King operasyonu

Ankara polisinden King operasyonu

Ankara polisi kendilerine "Mayalılar" adını veren hırsızlık çetesini çökertti. Bugüne kadar çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen çete için "King" operasyonu başlatan polis akraba oldukları belirlenen 9 zanlıyı gözaltına aldı.

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Eklenme Tarihi: 13-02-2018 22:06 - Güncelleme: 14-02-2018 00:06

ANKARA Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu, Ankara'da kendilerine "Mayalılar" ismini veren hırsızlık çetesi çökertildi. Hepsinin akraba oldukları ve 18 yaş altında çocukları hırsızlığa alıştırdıkları belirlenen 9 zanlı "King" operasyonuyla gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara'da yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, kendilerine "Mayalılar" ismini veren hırsızlık çetesini yakın takibe aldı.

Takip sonucunda ekipler, çete üyelerinin tümünün akraba olduğunu ve hepsinin aranma kaydının bulunduğunu belirledi. Ekipler, çetenin mağdurlarını genellikle bankadan para çeken ya da tapuya giden vatandaşlar arasından seçtiğini tespit etti.

Ekipler, çetenin oto hırsızlık olaylarını araca çarpma süsü vererek aracın camını kırma ve kaza yapan şoförü oyalama yönteminin yanı sıra jammer da kullanarak gerçekleştirdiğini, Ankara başta olmak üzere birçok ilde hırsızlık yaptığını ortaya çıkardı.

ÇOCUKLARI HIRSIZLIĞA ALIŞTIRMIŞLAR

Ekipler, çetenin küçük yaştaki çocukları hırsızlığa alıştırarak suç makinesi haline getirdiğini, bu kişilerin sık sık cezaevine girip çıkmalarına rağmen hırsızlık olaylarına devam ettiklerini de belirledi.

ÖZEL BİR DİL KULLANMIŞLAR

Polis ayrıca, başkalarının anlamaması için çetenin kendi üyeleri arasında özel bir dil kullandığını da ortaya çıkardı. Buna göre, çetenin paraya "yoğma", polise "king", hızsızlığa "çiz", arabaya "gıraba", eve ise "da" ismi verdiği ortaya kondu.

Yaklaşık üç ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, "KING" operasyonunu başlattı.

Operasyon kapsamında, çete lideri Orhan K. ile birlikte 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Çete lideri Orhan K'nin 21 ayrı hırsızlık suçundan kaydı olduğu ve Ankara başta olmak üzere İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da da hırsızlık olaylarına karıştığı öğrenildi.

Gözaltına alınan çete mensuplarından 3'nün kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı belirlenirken, şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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