Ankara Mobilyacılar Sitesinde yangın: 5 işçi hayatını kaybetti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Siteler'de bir mobilya atölyesinde çıkan yangında Suriye uyruklu 5 işçinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Ersoy, Ankara Siteler'deki bir mobilya atölyesinde çıkan yangın nedeniyle olay yerine geldi.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ersoy, yangının saat 18.00 sıralarında başladığını belirterek, "Burada o saat itibarıyla çalışıyor olan 5 Suriyeli vatandaşımız maalesef alt katta başlayan yangının dumanından etkilenmemek için yukarı çıkmışlar. Yangın da yukarıya ulaştığında 5'ini de kaybettik. 5 Suriyeli kardeşimizi kaybettik." dedi.



