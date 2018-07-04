Ankara liselerinin yüzdelik dilimleri 2018 LGS Ankara okul taban puanı

MEB sistemi e okul üzerinden Ankara ve ilçelerindeki tüm okulların EYP ve EDP puanları ile yüzdelik dilimleri yayınlandı. Ankara liseleri yüzdelik dilimlerine bakarak tercihini yapın.

ANKARA kent merkezi ve ilçeleri için MEB 2018 - 2019 dönemi LGS yüzdelik dilimlerini e-okul.meb.gov.tr sitesinden yayınladı. Ankara liselerinin yüzdelik dilimleri LGS tercihlerinizi belirlemede öncelikli kriter olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni yüzdelik dilimleri listesinde EYP yani en yüksek puanlı Ankara okulları ve EDP yani en düşük okullu puanlar yer alıyor.



Twitter

Facebook

Google Plus

1 6

Lise Geçiş Sonuçlarını alan adaylar tercihlerini 13 Temmuz'a kadar yapıp teslim etmek durumundalar. Tercih listesini oluştururken istediğiniz okulun taban puanından çok daha önemlisi yüzdelik dilimidir. Zira puanlar değişir ama yüzdelik dilimi fazla değişmez. Geçen yıl ilk yüzde 3'lük dilimden öğrenci alan okulların yüzdelik diliminde bu sene de fazla değişiklik olmayacaktır. Sizede Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2 Temmuz 2018 tarihinde e okul sistemi üzerinden yayınladığı Ankara merkez ve ilçelerindeki okulların yüzdelik dilimlerini, taban ve tavan puanları listesini çıkarttık.



Twitter

Facebook

Google Plus

2 6

İşte 2018-2019 dönemi Ankara ili ve ilçeleri LGS yüzdelik dilimleri , okul kontenjanları ve liselerin EYP ve EDP yüzdelik dilimleri. Ankara ilinde LGS sonuçlarını alan adaylar yüzdelik dilimleri ve liselerin sıralamasına bakarak 2 Temmuz 2018'den itibaren tercihlerini yapacaklar. Ankara kentinde tercih işlemleri Türkiye genelinde olduğu gibi 13 Temmuz 2018 tarihinde sona erecek.



Twitter

Facebook

Google Plus

3 6